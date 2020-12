PS5: i giochi single player sono amati, ma non tutti li finiscono

Sono passate quasi due settimane dal lancio europeo di PlayStation 5, e le prime impressioni da parte dei giocatori sulla console Sony sono nettamente positive. Ad accompagnare PS5 in tutto il mondo, c’è stata anche una line up di giochi che ha saputo dare una discreta varietà di generi fin dal primo giorno di vita della console. Esclusive, multipiattaforma e giochi cross generazionali stanno facendo svagare tutti coloro che sono riusciti a mettere le mani su una console al day one.

In questi anni, il marchio PlayStation ha sempre più rafforzato una sua identità che, anche nei primi giochi firts party di PS5 sembra essere completamente intatta. Parliamo di esperienze che puntano ancora moltissimo sul single player, come per esempio Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e Sackboy a Big Adventure. Stando ad un sondaggio del 2019 pubblicato solo di recente, sulle console PlayStation questo genere di giochi single player non solo sono amatissimi, ma vanno ancora per la maggiore.

Nonostante tutto però, questo sondaggio condotto da Sony ha anche evidenziato diverse problematiche che i giocatori hanno riscontrato giocando con giochi per giocatore singolo. Partendo da questi risultati, la compagnia giapponese è stata influenzata nella creazione di una nuova funzione di PlayStation 5: le attività. Sony afferma che la funzione Attività su PS5 è stata progettata proprio per rimuovere quelle barriere che possono fermare alcuni videogiocatori in un determinato titolo.

Stando al sondaggio infatti, in molti hanno riportato tra le varie problematiche: una poca chiarezza nel conoscere quanto tempo ci vuole per raggiungere un’obbiettivo o ottenere un trofeo, l’affidamento a video esterni per capire come andare avanti in un punto più ostico in un gioco o semplicemente l’essersi dimenticati a che punto avevano lasciato la trama dopo un periodo di assenza dal tipo. Tutto questo, molte volte, porta ad abbandonare il gioco, cosa che Sony vuole evitare con l’aggiunta delle attività su PS5.