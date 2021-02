PS5: Japan Studio non chiude, quale sarà il futuro del team Sony?

PlayStation ha confermato in via ufficiale il ridimensionamento di Japan Studio, lo storico team di sviluppo, fondato nel novembre del 1993, che ha creato perle come Ape Escape, Siren, Gravity Rush, e noto per le collaborazioni con FromSoftware per Bloodborne e con Bluepoint Games per Demon’s Souls Remake (qui la nostra recensione della versione PS5). Il team, adesso, ha sarà ‘ricentrato’ sul Team ASOBI, la squadra di sviluppo dietro Astro’s Playroom. Analizziamo nel dettaglio quanto comunicato dalla stessa Sony!

Una situazione di certo meno catastrofica rispetto a quanto vociferato ieri, ovvero riguardo una chiusura definitiva del più vecchio studio di sviluppo affiliato a Sony. Ma, adesso, anche la localizzazione e la collaborazione con altre software house, verrà affidata a PlayStation Studio, togliendo al team sopracitato alcuni dei suoi ruoli più noti nel mercato orientale. Una decisione drastica, che taglierà parecchio organico e funzioni allo studio, trasferendo il tutto al marchio globale.

Diamo uno sguardo al comunicato ufficiale di Sony: “Nel tentativo di rafforzare ulteriormente le operazioni commerciali, SIE conferma che PlayStation Studios JAPAN Studio sarà riorganizzato in una nuova organizzazione il 1 aprile. JAPAN Studio sarà ricentrato sul Team ASOBI, divisione creativa dietro Astro’s Playroom, consentendo al team concentrarsi su un’unica visione e di lavorare sulla popolarità di Astro’s Playroom. Inoltre, i ruoli di produzione esterna, localizzazione software e gestione IP dei titoli JAPAN Studio saranno concentrati all’interno delle funzioni globali di PlayStation Studios”.

Cosa ne pensate della sorte dello storico team di sviluppo dietro ad alcune delle storiche IP di PlayStation? Vedremo mai altre grandi produzioni per PS5 con lo storico marchio Japan Studio? Come sempre, vi invitiamo ad argomentare qua sotto nei commenti!