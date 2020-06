PS5: potrebbe migliorare e modellare l’architettura PC per Tim Sweeney

In un periodo in cui Sony non ha ancora mostrato la sua nuova console rimandando l’evento dedicato proprio nella giornata di ieri a sostegno delle proteste che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, non mancano ovviamente speculazioni da parte di analisti e sviluppatori del settore che creano inevitabilmente confusione e astio nei confronti del web. Nella giornata di ieri Tim Sweeney di Epic Games ha postato un lungo messaggio sulla sua pagina Twitter ufficiale in cui afferma che secondo lui PS5 potrebbe migliorare e modellare l’architettura PC in futuro.

Il fondatore di Epic Games, che già diverso tempo fa aveva elogiato l’SSD di PS5 ritenendo la sua velocità ed integrazione un vantaggio tecnico che i PC impiegheranno anni a colmare. Ha dichiarato che il sistema attuato da Sony nel quale i dati vengono decompressi dal disco e spediti in modo diretto alla GPU è a conti fatti un enorme passo in avanti e che con molta probabilità alcuni produttori PC in futuro potrebbero davvero prenderci spunto.

For PC enthusiasts, the exciting thing about the PS5 architecture is that it’s an existence proof for high bandwidth SSD decompression straight to video memory. Is this enough to get Microsoft, Intel, NVIDIA, Intel, and AMD to work together and do it? We’ll see! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 4, 2020

“La cosa entusiasmante per gli appassionati di PC è che l’architettura di PS5 rappresenta la prova concreta di un sistema che utilizza una decompressione ad alta velocità da SSD e trasmette i dati direttamente alla memoria video“, ha dichiarato il fondatore di Epic su Twitter. Le parole di Sweeney potrebbero davvero creare un vero e proprio polverone mediatico. Se a tutto questo inseriamo il fattore che Sony a conti fatti non ha mostrato ancora la sua console nonostante manchino ormai pochi mesi all’uscita, l’astio raddoppia inevitabilmente. Una cosa però è certa, è la prima volta che una console venga messa al pari di un PC ed è positivo quindi che nascano queste pacifiche discussioni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che il fondatore di Epic Games possa avere ragione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti le console di prossima generazione.