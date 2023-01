Se state cercando in tutti i modi di acquistare la PlayStation 5 senza sovrapprezzi, allora dovreste tenere d’occhio Unieuro, che fin da inizio settimana sta rilasciando ogni giorno nuove scorte della console nipponica. Nuove unità sono disponibili anche oggi, in questo preciso momento, pertanto siate veloci perché, come sempre, la domanda è così elevata da far esaurire le scorte in pochi minuti.

Come avrete notato, Unieuro non è l’unica catena di elettronica ad aver reso disponibile in questi giorni la tanto ambita PS5, poiché ci sono state diverse occasioni anche da parte di GameStop, nonché da Mediaworld proprio in questa mattinata. A seguito di questi rilasci, sembra proprio che i problemi riguardo alla disponibilità di PS5 siano sulla buona strada per essere risolti, anche se ovviamente è ancora presto per cantare vittoria. Ad ogni modo, le occasioni d’acquisto si fanno sempre più numerose e ciò è un bene per tutti quelli che ancora non sono riusciti ad accaparrarsela.

Il bundle proposto da Unieuro non è cambiato pertanto acquisterete, oltre alla console, tre dei migliori giochi di questo periodo: God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West, il tutto senza sovrapprezzi. Anzi, Unieuro applica anche un po’ di sconto, consentendovi di acquistare questo bundle a 699,00€ invece di 763,97€.

