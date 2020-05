PS5: il prototipo del nuovo controller per PS VR mette in mostra nuove funzionalità

Ci sono diverse cose che non conosciamo ancora di PlayStation 5, eppure si sta già facendo un gran parlare di quella che sarà l’evoluzione del PlayStation VR con l’avvento della prossima generazione videoludica di Sony. Proprio a tal proposito, alcuni ricercatori della società giapponese stanno lavorando su alcuni interessanti migliroamenti da utilizzare su un nuovo modello di PS VR comatibile con PS5.

A sostegno di ciò, sono apparsi in rete prima un nuovo brevetto e successivamente un video. All’interno del filmato si può vedere il lavoro svolto da Kazuyuki Arimatsu e Hideki Mori di Sony Interactive Entertainment. È possibile vedere i due ricercatori della divisione PlayStation armeggiare con quello che è a tutti gli effetti il prototipo di un nuovo controller per il virsore di realtà virtuale di prossima generazione Sony.

Da quello che possiamo vedere nel video, si tratta di un prototipo per un controller simile a quelli utilizzati dal visore Valve Index in termini di funzionalità. I sensori nel controller sono in grado di riconoscere quando un giocatore afferra il dispositivo con tutte le dita e quando solleva le dita singolarmente. Come veiene affermato nel video inoltre, questa tecnocologia non necessita di alcuna periferica esterna per tracciare il posizionamento delle dita.

Al momento non è ancora confermato che tale tecnologia verrà realmente proposto nel nuovo modello di PS VR, ma è molto probabile che il rilevamento delle dita sarà il passo successivo per la realtà virtuale di casa Sony cheritornerà anche su PS5. Cosa ne pensate dei prototipi per realtà virtuale a cui sta lavorando la divisione PlayStation?