PS5: questo DualSense di Dragon Ball è da veri Super Saiyan

Un fan ha modificato un controller della PS5 in modo da omaggiare una delle più iconiche e riconosciute saghe giapponesi: Dragon Ball. Il pad riprende i colori arancio e blu del vestiario di arti marziali di Goku, personaggio principale che non ha certo bisogno di presentazioni.

La saga di Dragon Ball, tra manga, anime, videogiochi e gadget, è probabilmente uno dei prodotti giapponesi più apprezzati e riconoscibili di tutto il mondo. Dopo 40 anni di storia, non è certo una sorpresa osservare fan di tutte le età e di ogni generazione cercare di lanciare un’onda energetica (o Kamehameha per i fan più puristi) o di omaggiare in qualche maniera il prodotto della penna del mangaka Akira Toriyama. A imprimere i colori di Goku sul suo pad per PS5 è stato l’utente di Twitter SLO, pubblicando una foto del dispositivo sul social.

SLO non ha lasciato commenti che descrivono il processo di modifica con cui ha dato una nuova vita al suo nuovo DualSense, controller esclusivo di PS5. La tradizionale scocca bianca è stata sostituita da cromature blu lucidissime, probabilmente di un materiale metallizzato. I pulsanti e la sezione inferiore del controller invece sono di un materiale arancione, ad eccezione degli analogici e del touchpad che sono rimasti dei colori tradizionali del DualSense. I pulsanti inoltre non sembrano avere i classici simboli PlayStation cerchio, X, quadrato e triangolo.

I love my Goku PS5 Controller 🔥 pic.twitter.com/P3FqFaEq55 — SLO 느린 کند (@SLOplays) September 8, 2021

Attualmente i videogiochi di Dragon Ball disponibili su PS5 sono Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z Kakarot, tutti e tre funzionanti esclusivamente tramite retro-compatibilità con PS4. Non sappiamo quanto tempo ci voglia per avere un nuovo Dragon Ball next-gen, ma considerando gli annunci del PlayStation Showcase di ieri sembra che la nuova generazione stia tardando a diffondersi, probabilmente a causa dei problemi derivanti dalla pandemia.