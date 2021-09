PS5: Sony ammette che c’è ancora molto lavoro da fare

Nonostante gli ottimi risultati a livello di vendite, Sony ha ammesso che c’è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda il versante software di PS5. L’ammissione arriva direettamente da Hideaki Nishino, durante un Q&A con il PlayStation Blog riguardante la pubblicazione e la creazione dei firmware di gioco. Ma chi è esattamente Nishino? È il senior vice president of Platform Experience, ovvero di quel reparto che si occupa di migliorare sempre di più l’esperienza utente quando utilizza l’hardware della console.

In una domanda specifica, Nishino ha spiegato che i prossimi aggiornamenti software di PS5 terranno conto anche delle richieste della community. “La community ci chiede davvero tanto. Sto lavorando in maniera diligente su una lista di feature specifiche e maggiori informazioni in merito verranno divulgate in futuro”, le parole del vice presidente. Quali siano però queste feature, ovviamente, non ci è dato saperlo, considerando che la maggior parte delle opinioni potrebbe essere stata divulgata nel corso di sondaggi anonimi.

“Lavoriamo sui bisogni dei consumatori. Vogliamo davvero risolvere i problemi. Questa è la nostra passione. Siamo qui per i fan di PlayStation”, ha aggiunto Nishino nel corso dell’intervista. Il futuro di PS5 dunque è decisamente ancora tutto da scrivere, soprattutto per quanto riguarda il lato software. Lo stesso Nishino, d’altronde, ha anche lavorato a tutte le feature per il day one della console, tra cui il supporto agli SSD M2 e l’audio 3D. Novità tecnologiche che hanno contribuito al successo della nuova piattaforma.

Nel corso dei prossimi anni, dunque, Sony potrebbe modificare radicalmente l’esperienza utente di PS5. D’altronde anche in passato il colosso giapponese ha utilizzato aggiornamenti software per introdurre novità in merito piuttosto importanti, come ad esempio il PlayStation Plus, il PlayStation Now e molte altre feature. Sarà dunque solo questione di tempo prima di scoprire come l’intera esperienza di utilizzo della nuova console verrà trasformata.