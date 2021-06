PS5: Sony fa pensare all’arrivo di un’amata esclusiva Xbox

Il prossimo 11 giugno finalmente verrà rilasciato Ratchet & Clank Rift Apart, ultimo capitolo della fortunata serie di Insomniac Games in esclusiva per PS5. Negli scorsi mesi la società statunitense, attraverso State of Play dedicati, ha potuto far vedere qualcosa del titolo che, sulla carta, promette grandi cose. Alle 16:00 di oggi potrete leggere la nostra recensione quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati ed eventualmente dirci la vostra a riguardo.

Insomniac ha quasi sempre lavorato a giochi in esclusiva per le console targate Sony, Ratchet & Clank è uno dei tanti, ma tra questi dobbiamo citare per forza quella piccola perla di Marvel’s Spiderman con annessa espansione rilasciata sia su PS4 che su PS5. Nel lontano 2014 però, la società americana, ai tempi non di proprietà Sony sviluppò una esclusiva tanto apprezzata su Xbox One. Stiamo parlando ovviamente di Sunset Overdrive.

Sunset Overdrive fu accolto in modo eccelso da pubblico e critica ritenuto uno dei giochi più divertenti di quell’anno con un gameplay estremamente solido arricchito da un sistema di potenziamenti per nulla banale. Nonostante questa base solida, il titolo non fece il salto di qualità, forse dovuto proprio ad essere una esclusiva Xbox One con i dati di vendita mai pubblicati ufficialmente né da Insomniac Games né da Microsoft ribadendo più e più volte che l’opera non sarebbe mai uscita su altre piattaforme. Con l’acquisizione della società da parte di Sony nel 2019 sembra però che i progetti siano cambiati. Per sponsorizzare l’uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, l’account Twitter ufficiale di PlayStation ha ricondiviso tutte le immagini pubblicate dalla compagnia americana, tra queste una relativa a Sunset Overdrive.

Secondo i fan questo potrebbe essere una sorta di indizio per un ipotetico porting sulla console di casa Sony. Non è da escludere il suo arrivo visto che da due anni Insomniac Games è diventato di proprietà dell’azienda nipponica. Attenderemo notizie ufficiali a riguardo, in attesa di quell’ipotetico giorni vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.