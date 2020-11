PS5: Sony ringrazia i giocatori e promette nuove scorte molto presto

In questi primi giorni di next gen Sony, i giocatori si dividono in chi è riuscito ad ottenere una nuova e fiammante PS5, e chi sfortunatamente non ce l’ha fatta. Nonostante il periodo non è dei migliori, e l’epidemia di Coronavirus non ha aiutato Sony e Microsoft a lanciare le console senza problemi, le prime stime di vendita fanno segnare comunque un ottimo debutto di PlayStation 5; console che vi ricordiamo, è andata sold out al day one.

Giusto in queste ore Sony ha voluto pubblicare un post di ringraziamento per come è stata accolta la console in praticamente tutto il mondo, ma non solo. Come è possibile vedere dal recente tweet pubblicato sul profilo ufficiale di PlayStation, la compagnia giapponese coglie l’occasione sia per ringraziare i giocatori, che per confermare quanto già era stato ventilato qualche settimana fa: ovvero che nuove scorte di PS5 saranno disponibili all’acquisto entro la fine dell’anno.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

“Vogliamo ringraziare i giocatori di tutto il mondo per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio console di sempre. La domanda per PS5 è senza precedenti, quindi vogliamo confermare che più console arriveranno ai rivenditori entro la fine dell’anno: restate in contatto con i vostri rivenditori locali”. Quindi Sony ha confermato quanto detto da Jim Ryan durante una delle sue recenti interviste riguardo all’arrivo di una nuovo ondata di scorte di console.

Non resta che attendere nuove informazioni più dettagliate, ma sembra che la direzione intrapresa dalla compagnia giapponese sia quella di volere assicurare ai giocatori un maggior numero di console entro la fine del 2020. Cosa ne pensate di questa ennesima conferma da parte di Sony sulle prossime scorte di PS5 in arrivo? Siete già riusciti a prendere PlayStation 5 o punterete a questa nuova ondata di console nei negozi?