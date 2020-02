PS5: il sito ufficiale parla delle specifiche tecniche e della retrocompatibilità

Sono passate poche ore da quando Sony ha reso pubblico il sito ufficiale di PlayStation 5, e nonostante non siano state rivelate molte delle caratteristiche principali della nuova console, la compagnia giapponese ha voluto far sapere che non è ancora il momento di svelare determinati dettagli, ma lo farà a tempo debito. Ora per, sul sito giapponese di Sony Interactive Entertainment sono state pubblicate nuove interessanti informazioni su PS5.

Insieme a diverse caratteristiche già rese note negli scorsi mesi, come i grilletti resistivi e il feedback aptico (due grosse novità che proporrà il controller di PS5) dal sito giapponese di Sony si può leggere come PlayStation 5 avrà un SSD personalizzato estremamente veloce, una CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 da 8 core, un Chip personalizzato AMD, una GPU AMD Radeon RDNA, l’unità dedicata all’elaborazione dell’audio 3D e il supporto au Blu Ray Ultra HD con capacità massima di 100 GB.

Tra le cose più interessanti emerse dal sito di Sony possiamo trovare anche la presenza di un output video che sarà in grado di gestire le immagini in 8K, il che non significa necessariamente che i giochi su PlayStation 5 raggiungeranno una risoluzione di 8K, ed è probabile che si riveli essere una funzione che verrà dedicata solo per la riproduzione di film o di video. Inoltre vengono date due conferme, la prima è la compatibilità di PS5 con il PlayStation VR, e la seconda riguarda la retrocompatibilità totale con la libreria ludica di PlayStation 4.

Sembra quindi, che dopo aver reso pubblicato il sito di PlayStation 5 in tutto il mondo, Sony sia quasi pronta per svelare man mano sempre più nuove caratteristiche e funzioni della propria console di prossima generazione. Cosa ne pensate delle specifiche tecniche rivelate da Sony? Quale vi colpisce di più al momento?