PS5: il Tempest Engine offrirà uno dei salti generazionali più grandi per una console Sony

Tra le poche informazioni ufficiali che abbiamo su PlayStation 5, di sicuro il Tempest Engine è una di quelle che sta più incuriosendo gli appassionati. Il nuovo motre audio 3D promette grandi cose, ed è stato uno degli argomenti dibattuti durante la recente riunione tenuta da Sony con i propri azionisti, dove tra le altre cose, si è parlato dei piani futuri della compagnia nei riguardi di PS5.

Durante la riunione si è parlato di come PlayStation 5 possa aprire a nuove possibilità in termini di audio grazie al Tempest Engine. “Installando un’unità di elaborazione di audio 3D personalizzata, PS5 sarà in grado di offrire esperienze audio 3D diverse e sofisticate. I giocatori potranno sperimentare un suono ancora più avvolgente che passa da davanti a dietro, dall’alto verso il basso e tutt’intorno a loro”.

Andando a combinare queste nuove possibilità in termini di audio con le altre funzionalità come la velocità dell’SSD e le nuove funzioni del DualSense come feedback aptico, PlayStation 5 sarà in grando di offrire delle esperienze che prima non erano possibili provare, uno dei salti generazionali più grandi per una console Sony.

Insieme a tutte queste nuove funzionalità, si va ad aggiungere anche l’Unreal Engine 5, il quale è stato presentato solamente qualche settimana fa e che ci ha dato un idea preliminare di come gi giochi si potranno vedere su PS5. Cosa ne pensate dell’evoluzione sonora che proporrà PlayStation 5? Vi aspettate molto dal nuovo Tempest Engine?