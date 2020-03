PS5: ecco quanti TFLOPS vanta la nuova console Sony

Dopo tanta attesa e svariati rumor, ecco che anche Sony ha deciso di far vedere al mondo la propria “bestia” next gen. Attraverso il PlayStation Blog (ed il video dedicato) siamo venuti a scoprire diverse specifiche interessanti riguardanti la nuovissima PS5. Esattamente come Microsoft, anche la casa nipponica ha cercato di svelare una marea di dettagli in grado di “rallegrare” i fan in attesa.

Sicuramente anche la nuova PS5 non ha niente da invidiare alla futura Xbox (quando si va a parlare di potenza). Grazie alle notizie di questa sera ufficialmente abbiamo anche il numero esatto di TFLOPS che la futura console Sony vanterà. Stando ai dettagli rilasciati da Sony stessa, la PS5 sfrutterà una potenza di 10.28TFLOPS grazie ad una GPU (36 CUs con frequenza di 2.23Ghz) con architettura RDNA 2 Custom.



Quindi i vari rumor che confermavano una potenza “inferiore” rispetto a Xbox Series X, per il momento si sono dimostrati veri. Tuttavia andiamo a precisare che Sony ha deciso di puntare molto anche su altre caratteristiche tecniche della console (come per esempio la SSD). Ovviamente ci tocca aspettare per vedere se effettivamente Sony deciderà di mostrare qualche tech demo per mostrare in maniera più approfondita le potenzialità dell’hardware.

Sony ha comunque svelato anche altri dettagli oltre ai TFLOPS. Abbiamo infatti già scoperto le specifiche tecniche ufficiali di PS5. Diteci, cosa ne pensate?