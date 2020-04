PS5: riconfermato il periodo di uscita della console next-gen, niente ritardi

PS5, la prossima console next-gent di Sony, non sembra che subirà ritardi di alcun tipo. A rivelarlo è stato un messaggio condiviso insieme al design del nuovo controller chiamato DualSense, presentato a gran sorpresa ieri sera. Di seguito potete leggere il messaggio pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation rilasciato da Jim Ryan, il presidente e CEO del colosso giapponese.

“DualSense segna uno stacco netto dai nostri precedenti controller ed è un segnale della nostra volontà di fare un balzo in avanti evidente con PS5. Il nuovo controller, insieme alle funzionalità innovative di PS5, segneranno un grosso cambiamento per i giocatori e ci aiuteranno a continuare nella nostra missione di superare ogni limite, adesso e nei prossimi anni. Voglio dire alla community PlayStation che li ringrazio per questo lungo viaggio che ci condurrà al lancio di PS5 nelle festività natalizie del 2020. Non vedo l’ora di condividere con voi nuove informazioni su PlayStation 5, incluso il design della console, nel corso dei prossimi mesi.”





Stando a quanto comunicato sembra che Sony, nonostante l’attuale emergenza sanitaria, voglia continuare a rispettare la tabella di marcia, sebbene la pandemia legata al Coronavirus abbia costretto alcune software house ha rinviare i loro progetti in arrivo nei prossimi mesi. Si basti vedere Naughty Dog che ha rinviato nuovamente la data di uscita di The Last of Us 2 proprio a questo proposito.

PS5 è prevista per la fine dell’anno corrente e data ormai l’ufficialità sembra proprio che la console di Sony voglia andare a tutti gli effetti a sovrastare la concorrenza nel periodo natalizio. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell’annuncio inerente all’uscita di PlayStation 5 e del nuovo DualSense. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità.