PS5: confermata l’uscita durante la stagione natalizia, nessun ritardo nemmeno per i giochi

Mentre attendiamo con ansia nuovi particolari sulla tanto attesa console next gen, durante l’ultima conference call di Sony tenutasi per riepilogare i risultati finanziari della compagnia, si è fatto qualche accenno a PS5. In particolare, è stato affermato che il lancio della console sul mercato mondiale non subirà alcun ritardo, confermando quindi che PS5 arriverà entro fine anno come già pianificato internamente all’azienda.

A quanto pare, dunque, Sony non sta registrando alcun problema tale da costringerla a rinviare il lancio sul mercato della sua nuova macchina da gioco. In effetti, negli ultimi tempi, sono state molte le aziende che hanno ridotto la produzione a causa dall’attuale situazione mondiale legata all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID 19. Secondo quanto dichiarato da fonti interne a Sony dunque, tutto sta procedendo per il meglio: la produzione sta andando a gonfie vele come anche il controllo qualità che procede speditamente.

Il lancio resta previsto durante la prossima stagione natalizia, la console potrebbe essere quindi rilasciata in una finestra di lancio che va da fine ottobre a inizio dicembre. Nessun problema anche per quanto riguarda i futuri giochi in lavorazione presso i PlayStation Studios e delle terze parti che non subiranno nessun ritardo. Vi ricordiamo che, durante la giornata di ieri, si era ipotizzato di una possibile uscita della console nel mese di ottobre, voce poi smentita dalla stessa Sony che ha precisato ulteriormente che “PlayStation 5 uscirà durante la Holiday Season come precedentemente dichiarato”, senza però specificare una data d’uscita precisa.

Facendo un breve riepilogo per quanto riguarda invece la distribuzione software, Sony non sembra essere preoccupata nemmeno su questo frangente: le vendite digitali del PlayStation Store sono molto cresciute durante l’ultimo trimestre, segnando come circa il 66% delle vendite sia avvenuto in formato digitale. La crescita in questione è dovuta principalmente alla chiusura di svariate catene di negozi per la distribuzione di prodotti fisici avvenuta un po’ ovunque, e causata dal diffondersi della pandemia su scala mondiale.