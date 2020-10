PS5: vinci una console con questo concorso gratis, tutti i dettagli

La next-gen è alle porte e non tutti i giocatori sono riusciti a prenotare la propria PS5. Per fortuna, un nuovo concorso permette di vincere PlayStation 5. Parliamo del UEFA Champions League Fantasy Football. Pronti a scoprire tutti i dettagli?

PS5 | Vinci una console

Prima di tutto, specifichiamo che si tratta di un concorso completamente gratuito aperto a tutto il mondo, quindi valido anche in Italia. Tutto quello che dovete fare è registrarvi a questo indirizzo.

Dovete poi creare il vostro team, basandovi sul budget. Il funzionamento è lo stesso del fantacalcio. Ogni giorno avrete la possibilità di vincere una PS5 compiendo una delle seguenti azioni:

Creare il team

Fare una sostituzione

Fare un trasferimento

Ogni giorno, le tre persone con il punteggio più alto a livello mondiale otterranno:

Primo premio: una maglia di un team che prenderà parte al UCL 20/21

Secondo premio: una copia PS4 di FIFA 21

Terzo premio: uno zaino UCL

Inoltre, il vincitore della fase Group Stage otterrà anche:

Due biglietti per la finali UCL 2022 (compresi voli e accomodamenti)

Una console PS5

Anche il vincitore della fase Knockout riceverà gli stessi premi.

La PS5 vinta tramite questo concorso sarà spedita entro sei mesi dalla vittoria. Non si tratta certo di un modo per avere una console in tempi rapidi, ma considerando che il concorso è gratuito, riuscire a ottenere una PS5 Standard (del valore di 500 euro) gratis, non è un’occasione da farsi sfuggire.

Sony è attualmente sempre più attiva in concorsi e promozioni di questo tipo. Abbiamo infatti scoperto che tramite Burger King è possibile vincere una PlayStation 5: purtroppo, sembra che non ci saranno altre novità in questi giorni.

Perlomeno, Sony ha introdotto la nuova libreria e un nuovo sistema di trofei.

Diteci, cosa ne pensate di questo concorso? Parteciperete a questo fantacalcio digitale?