PS5: Sony introduce la prima modifica next-gen, ecco la nuova libreria

Questo passaggio generazionale è estremamente interessante sotto molteplici punti di vista. Al di là del lato hardware, possiamo ammirare le due società del momento, Microsoft e Sony, procedere verso la next-gen con uno stile completamente diverso. La società di Redmond ha optato per la continuità, mantenendo i propri sistemi il più simili possibili, mentre Sony sta cercando uno stacco con il passato per dare a PS5 una propria idendità. Questo si nota anche dal fatto che Sony sta, proprio in queste settimane, introducendo un nuovo PS Store (desktop/mobile), un nuovo sistema per i trofei e, ora, un nuovo metodo di gestione della libreria. Pronti a vedere i dettagli?

Libreria PlayStation: le novità in attesa di PS5

Al sito library.playstation.com, parzialmente associato al già esistente my.playstation, è da ora possibile fare l’accesso e vedere una serie di informazioni riguardo alla propria collezione di giochi PS4 e PS5. Non c’è quindi modo di vedere i giochi PS3 e PS Vita: già sapevamo, tramite un report, che Sony sta tagliando le vecchie piattaforme dalla nuove versioni del PS Store, quindi non è una sorpresa che questo nuovo sistema non le contenga.

new Game Library website for PlayStation shows your purchased digital library, played games, active downloads, PS+ and PS Now titles. For PS4 and PS5, no Vita/PSP/PS3 filtered lists https://t.co/ytc9lIahc1 pic.twitter.com/2ms6AyAgTm — Wario64 (@Wario64) October 13, 2020

A cosa serve library.playstation?

Il nuovo servizio, come potete vedere voi per primi dal tweet qui sopra, permette di vedere la propria raccolta di giochi, divisi per:

Acquistati : sia comprati che ottenuti con abbonamenti

: sia comprati che ottenuti con abbonamenti Giocati : la quale riporta la data dell’ultimo avvio del gioco, ma sembra essere limitata all’anno 2020, almeno nel momento in cui l’abbia controllata per la scrittura di questa notizia

: la quale riporta la data dell’ultimo avvio del gioco, ma sembra essere limitata all’anno 2020, almeno nel momento in cui l’abbia controllata per la scrittura di questa notizia PS Plus : tutti i giochi reclamati tramite PS Plus e associati al proprio account

: tutti i giochi reclamati tramite PS Plus e associati al proprio account PS Now : tutti i giochi scaricati tramite PS Now (quindi solo quelli PS4)

: tutti i giochi scaricati tramite PS Now (quindi solo quelli PS4) Download: permette di vedere i download in corso, è anche possibile mettere in lista download un gioco a partire dalla categoria Acquistati

Nel mentre scriviamo questa notizia il servizio sembra avere qualche problema di caricamento: probabilmente Sony sta ancora ultimando gli ultimi dettagli. Si tratta comunque di un ennesimo passo in avanti in direzione di PS5.

Speriamo che Sony mostri presto l’interfaccia grafica della console: il recente teaser di Burger King sembra non essere quello che speravamo.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità?