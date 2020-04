PS 5 e VR: nDreams consiglia un nuovo device

Patrick O’Luanaigh, l’uomo a capo di nDreams, chiede a Sony di progettare un visore del tutto nuovo per farsi trovare pronti all’arrivo della nuova console ammiraglia, PlayStation 5; PS VR, oramai può essere considerato un capitolo chiuso: ormai obsoleto è destinato ad essere presto superato da una versione più potente, almeno così si spera.

Nell’intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, l’amministratore delegato nDreams, casa di sviluppo esperta nella produzione di giochi e software in Realtà Virtuale, fa una riflessione sul futuro del mercato dell’intrattenimento digitale, finendo per dire che “credo che Sony sappia che, se la realtà virtuale continuerà a crescere nei prossimi due anni, dovrà necessariamente aggiornare il proprio hardware. Perchè PS VR per Play Station 4 è oramai obsoleta, e lo sarà ancora di più tra due anni. Sarei quindi molto sorpreso se non continuassero a supportare in futuro la Realtà Virtuale”.

“Non mi aspetto che il nuovo visore venga annunciato per un lancio in contemporanea con PlayStation 5.” – continua poi Patrick O’Luanaigh – “Quest’anno la loro attenzione deve essere concentrata sul nocciolo del business … quindi penso che per quest’anno si concentreranno su PS5, e solo quando arriverà il momento sapremo che cosa stanno facendo”. Qualche tempo fa Sony ha dichiarato di star lavorando sul progetto di PlayStation VR 2 e che come plausibile, esso verrà rilasciato durante il ciclo vitale di Play station 5.

Inoltre Sony sta concentrando i suoi canali di comunicazione sull’hardware della console nextgen, esempio lampante il rilascio delle prime immagini del nuovo controller DualSense. Tra l’altro riguardo questo nuovo controller, si è recentemente espresso anche il CEO di Bethesda, Pete Hines, che l’ha provato in anteprima. Hines ha speso belle parole sul joypad Sony del prossimo futuro: “Ho avuto la possibilità di provare il feedback aptico e i grilletti adattivi di questo controller e sono rimasto davvero impressionato. Penso che i videogiochi faranno cose davvero notevoli con queste feature”.