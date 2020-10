PS5 vs Xbox: giornalista si scaglia contro i fanboy

Purtroppo si sa, con ogni nuova generazione di console in arrivo si scatenano anche tutta una serie di diatribe tra giocatori sotto diversi post sui social, e ciò non poteva non capitare anche con PS5 e Xbox Series X|S. Il web ha sicuramente dato una brande opportunità ai giocatori di tutto il mondo per incontrarsi e scambiare i proprio pareri in tutta facilità; ma sfortunatamente c’è anche chi non è in nessun modo interessato a portare avanti una discussione pacifica e tenta in tutti i modi di mandarla in caciara.

Sono situazioni che infastidiscono tutti, anche molti dei giornalisti che si trovano a vivere quotidianamente l’aria che si respira su internet. In questo caso l’ex redattore di GameSpot Jeff Gerstmann ha voluto dire la sua in modo decisamente diretto sulla questione. Con un nuovo post pubblicato sul proprio profilo Twitter personale, il giornalista ha deciso di scagliarsi proprio contro i vari fanboy che di recente hanno popolato molte delle sezioni commenti dei post di Sony e Microsoft.

Can’t decide if the fanboys are worse this cycle or if social media just makes it easier to see how dumb they are. My fault for reading the replies on some official Xbox and PlayStation tweets, I guess.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) October 13, 2020