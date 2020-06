PS5 e Xbox Series X: Gamestop offre prenotazione a prezzo scontato

Con l’arrivo di PS5 e Xbox Series X, la nota catena di negozi videoludici Gamestop ha recentemente deciso di proporre ai propri clienti un’offerta che li porterà a pagare di meno le console next gen nel momento dell’acquisto. Anche se al momento non siamo a conoscenza del prezzo effettivo di entrambe le console di prossima generazione, Gamestop ha deciso comunque di portarsi avanti con i pre-ordini.

Come viene chiaramento spiegato all’interno del sito del rivenditore, sarà possibile “attivare” questa nuova offerta a partire da questo momento fino al prossimo 30 giugno. Per usufruire di questa promozione in primis servirà acquistare una console di attuale generazione PS4 Pro o Xbox One X, dopodichè verrà fortnita al cliente la possibilità di prenotare una PS5 o una Xbox Series X lasciando un acconto di 150 €.

Successivamente basterà riportare in negozio la console acquistata in precedenza più due giochi e si potrà ottenere un’extravalutazione di 250€ sul prezzo di una delle due console di prossima generazione. Vi ricordiamo che questa promozione è a tempo limitato, e si concluderà il prossimo 30 giugno.

Sebbene nè Sony e nemmeno Microsoft abbiano ancora annunciato il prezzo di PS5 e Xbox Series X, sembra che alcuni rivenditori, come per esempio Gamestop, vogliano arrivare preparati al meglio ad accogliere la richiesta dei propri clienti. Cosa ne pensate dell’offerta a tempi limitat proposta da Gamestop? Avete già deciso quale delle due console di prossima generazione vi porterete a casa dal day one? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.