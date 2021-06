PSVR 2: finestra di uscita e primi dettagli tecnici, gli indizi in un report

Annunciato a sorpresa qualche mese fa, il PSVR 2 è presto scomparso dai radar, con la stessa Sony che aveva più volte ricordato che ulteriori informazioni a riguardo sarebbero arrivate più avanti. Sappiamo ancora molto poco del nuovo visore per realtà virtuale in arrivo su PS5, e a portare alla luce alcune possibili novità sul PlayStation VR 2 è un recente report pubblicato sulle pagine di Bloomberg.

PSVR

Secondo questo nuovo report di Bloomberg, Sony starebbe pianificando di lanciare il proprio visore per la realtà virtuale di prossima generazione, ovvero PSVR 2, durante il periodo natalizio del 2022. La redazione non si ferma qua, andando a concentrarsi un po’ di più nei dettagli tecnici di questo visore next gen in arrivo su PlayStation 5. Una delle informazioni del report si sofferma sui pannelli che verranno montati sul casco VR.

Il report sottolinea come il PSVR 2 potrebbe montare dei pannelli OLED, esattamente come il già commercializzato primo modello del PlayStation VR. Sebbene molti dettagli cruciali debbano ancora essere confermati, il report suggerisce che PSVR 2 presenterà una risoluzione 4K e utilizzerà il foveated rendering. Viene detto anche che il nuovo visore VR di Sony supporti un nuovo tipo di tracciamento che consentirà di tracciare i controller senza sensori esterni.

Come al solito, parliamo di un report che non va assolutamente a dare conferme ufficiali sul prossimo visore di realtà virtuale per PS5, per questo vi consigliamo di prendere comunque con le dovute attenzioni queste prime informazioni su questo hardware di prossima uscita. Al momento Sony non ha ancora svelato un periodo certo in cui ci svelerà nuovi dettagli ufficiali sul nuovo PSVR, ma ci aspettiamo che, se uscirà davvero l’anno prossimo, le informazioni possano arrivare già entro la fine del 2021.