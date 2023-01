Ci stiamo avvicinando sempre più a uno dei primi momenti molto importanti di questo 2023, ovvero il lancio del nuovo visore PSVR 2. Questo hardware dedicato a PS5 permetterà agli appassionati del marchio PlayStation di entrare in una nuova generazione di realtà virtuale, e la line up di lancio è bella ricca. Proprio uno di questi titoli, però, non ce la farà a raggiungere gli scaffali al lancio del visore, e l’annuncio del rinvio è arrivato proprio nelle scorse ore.

Il gioco in questione è The Dark Pictures Anthology: Switchback VR, lo shooter su binari ambientato nell’universo antologico horror di Supermassive Games. Il team di sviluppo britannico ha comunicato la novità relativa al proprio nuovo titolo in salsa VR con un post su Twitter, all’interno del quale vengono rese note le motivazioni che stanno dietro all’improvviso rinvio e la conferma di una nuova data di lancio del gioco esclusivo per PSVR 2.

The Dark Pictures Anthology: Switchback VR viene definito come il progetto per realtà virtuale più ambizioso dallo stesso team di sviluppo, e per dare a tutti gli appassionati la miglior esperienza horror in VR possibile è stata presa la decisione di rinviare il lancio del gioco. In questo tempo extra, Supermassive Games lavorerà duramente per ripulire tutta l’esperienza e rendere Switchback VR un’esperienza dell’orrore degna di questa definizione.

A Message from the Switchback VR team. pic.twitter.com/7w5PvBv7Ps — Supermassive Games (@SuperMGames) January 23, 2023

Originariamente The Dark Pictures Anthology: Switchback VR era atteso in tempo per il lancio del PSVR 2, ma a causa di questo improvviso rinvio ora il gioco non uscirà prima del prossimo 16 marzo 2023. Quasi due mesi esatti in cui i ragazzi di questo talentuoso studio potranno migliorare e sistemare al meglio possibile questo nuovo viaggio horror a tema montagne russe.

