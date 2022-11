Come un fulmine a ciel sereno Sony ha annunciato qualche istante fa nuovi importanti dettagli relativi al casco per realtà virtuale PSVR 2. Del nuovo headset per PlayStaion 5 se n’è parlato moltissimo per diverso tempo, ma fino ad oggi continuavano a mancare all’appello tutta una serie di informazioni cruciali per chiunque è interessato all’acquisto. Parliamo di una data di lancio più specifica e del prezzo dell’hardware, tutte informazioni che sono state rese note da Sony giusto oggi.

Partiamo dalla data di uscita del nuovo PSVR 2, con il visore di nuova generazione che sarà immesso sul mercato molto prima di quanto alcuni potevano sperare. Il PlayStation VR 2 sarà reso disponibile all’acquisto dal 22 febbraio 2023 in poi, mantenendo la promessa di Sony. La compagnia nipponica, infatti, aveva dichiarato non tanto tempo fa che il proprio nuovo visore avrebbe visto la luce nei primi mesi del nuovo anno, e ora ne abbiamo avuto la conferma definitiva.

Arriviamo ora al prezzo, con PSVR 2 che sarà venduto in due bundle che variano di prezzo. La versione “base” che comprende l’headset di nuova generazione, i nuovi controller e un paio di cuffie stereo verrà venduta al prezzo di 599,99 €. Mentre il bundle con PlayStation VR 2, tutti gli accessori già menzionati nel bundle “base”, più il videogioco Horizon Call of the Mountains verrà venduto al prezzo 649,99 €.

I pre-ordini del nuovo visore di realtà virtuale di Sony verranno aperti il prossimo 15 novembre, ma i più interessati si possono già registrare direttamente a questo sito. Ora che abbiamo ricevuto anche queste importanti informazioni non ci resta che attendere il prossimo 22 febbraio 2023 per entrare nella nuova generazione VR targata PlayStaion. Oltre a questo Sony ha annunciato anche ben undici nuovi giochi che arriveranno sul nuovo visore per PlayStaion 5, i quali si aggiungono a una manciata di esperienze che abbiamo imparato a conoscere nei passai State of Play.