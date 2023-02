Se siete interessati ai retroscena dietro lo sviluppo e adorate i documentari (o making of), Double Fine ha quello che fa per voi. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, il team ha deciso di pubblicare uno speciale dietro le quinte sulla nascita di Psychonauts 2, che ha visto la luce dopo anni di sviluppo solamente nell’agosto del 2021.

Il documentario non è disponibile, per fortuna, su qualche piattaforme di streaming inaccessibile. Double Fine ha infatti deciso di condividere con tutto il mondo la genesi di Psychonauts 2 pubblicando l’intero lavoro su YouTube, il tutto in una comoda playlist raggiungibile a questo indirizzo. C’è solo un piccolo dettaglio: non si tratta di un cortometraggio o di un lungometraggio (a livello di minuti, ovviamente). L’intera opera dura ben 22 ore.

Come è possibile che la nascita di Psychonauts 2 duri cosi tanto? Molto semplicemente, il documentario è il frutto del lavoro del team di sviluppo ma anche di 2 Players Productions, casa di produzione che gravita intorno al mondo dei videogiochi. La serie è divisa in 32 episodi, dalla lunghezza variabile, ma che entrano nel dettaglio della produzione del gioco e di tutte le sfide che ha dovuto affrontare Double Fine, tra cui la pandemia da COVID-19, che ha sconvolto i piani di tutto il mondo del gaming, non solo quello dei team di sviluppo più piccoli. Poco più in basso potete trovare il teaser trailer del progetto, mentre il documentario completo vi aspetta su YouTube.

Okay! Okay! The time is here! Six years and thousands of hours of footage have led to a fresh documentary series by 2 Players Productions.

Behold Double Fine PsychOdyssey, a deep dive into the creativity and chaos that birthed Psychonauts 2! pic.twitter.com/OEP6q6dX4Z

— Double Fine (@DoubleFine) February 10, 2023