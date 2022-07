La cancellazione di Silent Hill e la rimozione di PT dallo store di PlayStation è sicuramente una ferita ancora aperta per tantissimi giocatori. L’opera di Hideo Kojima ha spinto diversi sviluppatori indipendenti a lavorare a giochi del tutto simili a quel playable teaser e non è la prima volta che le atmosfere vengano replicate all’interno di un engine o di un sandbox. Questa volta però forse siamo andati un po’ oltre, visto che l’incubo è stato riprodotto all’interno della Forgia di Halo Infinite.

Definita forse come uno dei migliori editor al mondo, la Forgia di Halo Infinite sta dimostrando grazie a una serie di leak di essere probabilmente una delle più versatili per la creazione di qualsiasi tipo di contenuto. Nel caso di PT, per esempio, pur mancando di alcuni elementi, è assurdo pensare che tutto ciò che vediamo sia stato creato sfruttando l’editor di un first person shooter. E già nei mesi scorsi e nelle settimane precedenti ne avevamo avuto un assaggio, tra le meccaniche di Portal e ovviamente il Sottosopra direttamente da Stranger Things.

Come facilmente intuibile, questi esercizi di stile ci aiutano a capire al meglio il potenziale della Forga di Halo Infinite. Ora, il problema, è la data di uscita. Al momento 343 Industries non ha ancora annunciato l’uscita della modalità e forse stiamo anche capendo il perché: tutto ciò che abbiamo visto è forse frutto dell’editor più avanzato di sempre ed è chiaro che serva molto tempo prima di vederlo concluso. Potete dare uno sguardo all’ultima, folle creazione grazie al video che trovate subito qui in basso.

Il Silent Hill di Hideo Kojima non vedrà mai la luce, ma il game designer dovrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco horror, che sarà con molta probabilità il progetto esclusiva Xbox: trovate tutti i dettagli visitando questo indirizzo.