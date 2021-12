PUBG diventerà free-to-play, ma con una nuova funzionalità Premium

PUBG, conosciuto anche col suo nome completo PlayerUnknown’s Battlegrounds, sta per diventare un’opera free-to-play. Ormai è ufficiale: come stato detto dagli sviluppatori durante i The Game Awards (di cui potete vedere tutti i vincitori e tutti i nuovi giochi annunciati sulle nostre pagine), il titolo diventerà accessibile per tutti, andando quindi a rimuovere il suo costo originale di 29,99€. Nonostante ciò, però, il prodotto adotterà una nuova funzionalità premium.

A partire dal 12 gennaio, PUBG diventerà definitivamente free-to-play; nello stesso giorno, però, verrà anche implementato il nuovo pacchetto Premium, chiamato Battleground Plus. Questo sarà necessario per potersi godere il gioco al meglio: il contenuto aggiuntivo, dal costo di 12,99$ una tantum, conferirà all’utente vari premi in game, ma tra le funzionalità più importanti c’è indubbiamente l’accesso alle ranked e alle partite custom, che sarà, appunto, disponibile soltanto per coloro che possiedono Battleground Plus.

Se avete già acquistato PUBG in precedenza, non avete di che preoccuparvi, perché i vostri soldi non andranno al vento. Per chiunque abbia comprato il titolo prima che questo diventi free-to-play, infatti, il Battleground Plus verrà attivato in automatico senza alcuna spesa aggiuntiva. Inoltre, questa stessa fascia d’utenza riceverà un Pacchetto Commemorativo Speciale, il quale includerà vari premi come l’intero costume Battle-Hardened e la nameplate Battle-Hardened Legacy.

Con questa mossa PUBG riuscirà indubbiamente ad avvicinarsi molto di più agli altri battle royale di punta come Fortnite ed Apex Legends, adesso che è accessibile a chiunque. Il titolo otterrà indubbiamente un picco di fama non poco notevole, e l’aver conferito la versione completa a tutti coloro che hanno già acquistato l’opera è stata un’ottima scelta, dato che altrimenti l’utenza sarebbe sicuramente andata su tutte le furie. A tal proposito, è già possibile provare questa nuova versione di PUBG: per farlo basta effettuare la pre-registrazione tramite il sito ufficiale.