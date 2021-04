Questo cosplay di Cortana vi farà venire voglia di essere Master Chief

Sono ormai diversi anni che il mondo del cosplay attrae milioni e milioni di ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Poter vestire i panni dei propri personaggi preferiti, o mettersi in gioco emulando modi di vestire e atteggiamenti decisamente più lontani dalla vita di tutti i giorni. Proprio il medium videoludico è un grande punto d’ispirazione per i vari cosplayer, che possono prendere spunto da una miriade di personaggi tutti diversi. Per cogliere queste infinite opportunità, anche noi di Game Division abbiamo deciso di aprirci a questo mondo con un fantastico cosplay di nostra fattura.

È Andrea Riviera ad aprire le danze mostrandoci il suo fantastico e sensuale cosplay di Cortana. La popolare IA del franchise di Halo è uno dei personaggi più iconici dell’intera storia videoludica, ed è da sempre amata da milioni di appassionati. Sebbene Cortana abbia subito diverse revisioni, soprattutto nel suo design, da gioco in gioco, il forte carattere da guida, e da crocerossina in alcuni momenti, di Master Chief ha fatto si che negli Halo si creasse una coppia affiatata.

Dobbiamo ammettere che probabilmente questo cosplay risulti essere il più riuscito e ammiccante di tutti. Riviera in questo outfit mostra tutta la sua determinazione nell’aiutare il suo “Master”, il pad Xbox presente nelle sue mani rappresenta la rottura della parete tra giocatore e gioco, una trovata a dir poco geniale che ci sentiamo di approvare appieno. C’è altro da dire? Non crediamo, tale perfezione ci ha lasciati estasiati e senza parole.

Riviera proprio in questi minuti, sapendo che stavamo descrivendo un suo lavoro, ci ha segnalati in anteprima il suo nuovo progetto dedicato a Lady Dimitrescu. Che dire, un altro colpo di genio di questo già molto promettente cosplayer emergente. Chiaramente questo, qualora non lo aveste capito, è un pesce d’aprile che ci siamo divertiti ad ideare, ma chissà se in futuro l’Andrea Riviera di un altro universo tornerà a farci visita con i suoi imperdibili cosplay.