Nonostante i Joy-Con della Nintendo Switch siano estremamente versatili e utili per giocare in modalità portatile, durante le sessioni di gioco in docked è meglio optare per un controller Pro, più comodo e performante. A tal proposito, se state pensando di acquistarne uno e desiderate un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo vi consigliamo il NYXI, oggi scontato a soli 28,04€!

Grazie agli sconti della Gaming Week potrete, dunque, risparmiare oltre 5,00€ rispetto al prezzo di listino di 32,99€. Insomma, si tratta un’offerta niente male per quello che è il pad Pro per Nintendo Switch più venduto su Amazon, giacché vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il NYXI rivoluzionerà completamente la vostra esperienza di gioco su Nintendo Switch, offrendovi prestazioni decisamente migliori rispetto ai classici Joy-Con. Oltre ai tasti tradizionali avrete, infatti, a disposizione ben 4 pulsanti aggiuntivi, collocati nel retro del controller e personalizzabili in base alle vostre preferenze o al titolo a cui state giocando.

Non possiamo poi non menzionare la magnifica illuminazione LED collocata attorno agli analogici, che potrete personalizzare con 9 colori e 3 modalità differenti. Inoltre, il controller Pro presenta sia una forma ergonomica che una superficie progettata appositamente per migliorare l’attrito. Riuscirete, quindi, a giocare per ore con la massima comodità, mentre la batteria integrata da 500 mAh vi consentirà fino a 10 ore di utilizzo senza interruzioni.

Collegare il NYXI alla vostra Nintendo Switch è semplicissimo: dopo averlo accoppiato al primo utilizzo tramite il pulsante “Sync”, vi basterà premere il tasto “Home” per accendere la console, connettendolo così immediatamente. Inoltre, potrete sfruttare il cavo USB per collegarlo anche al PC, rendendolo ancor più versatile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

