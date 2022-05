In queste ore Ubisoft ha deciso di presentare l’Operazione Vector Glare, la seconda stagione dell’anno 7 di Rainbow Six Siege, in arrivo il 7 giugno. Questa stagione presenta una serie di nuovi contenuti quali: Sens, un nuovo Operatore belga, una nuova mappa Deathmatch a squadre, la Fase 1 del nuovo Sistema di Reputazione, la Modalità Privacy, altri aggiornamenti, un cambio narrativo e altri miglioramenti nel gameplay.

Rainbow Six Siege

Sens è un Operatore belga esperto di tattica con esperienza militare e formazione in Psicologia. Il R.O.U. Projector System è uno strumento che introduce una ruota che viaggia in linea retta e rilascia piccoli proiettori che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo. Oltre a Sens, al lancio della stagione ci sarà una nuova mappa esclusiva per la modalità Deathmatch a squadre. Ambientata in Grecia, Close Quarter è la prima mappa che si concentra nel movimento piuttosto che nell’erigere delle difese.

Come parte della roadmap di Anno 7, la Fase 1 del Sistema di Reputazione viene presentata in questa stagione per continuare a premiare i miglioramenti del comportamento dei giocatori. In questo aggiornamento, il Fuoco Amico viene attivato automaticamente per quelli che feriscono troppi compagni di squadra. Si riceveranno due avvertimenti prima dell’attivarsi della penalità e la sanzione termina solo dopo aver giocato alcune partite senza ferire i propri compagni.

Inoltre, Ubisoft sarà partner di SEGA per creare due skin esclusive per Rainbow Six Siege per il franchise di Yakuza. Un bundle ispirato da Kaoru Sayama sarà disponibile per Hibana e uno ispirato a Kiryu Kazuma per Echo. Inoltre, arriverà presto una nuova skin elite per Echo, ispirata da un altro personaggio iconico dei giochi Yakuza.