Ratchet & Clank (remake), arrivano i 60fps su PS5

Non ve lo aspettavate vero? A dirla tutta neanche noi, eppure Insomniac di tutta sorpresa, scrive un tweet nel quale annuncia l’arrivo di una patch su PS5 con alcune correzioni per il remake del 2016 di Ratchet & Clank. La notizia che sicuramente farà felici i fan del duo più irriverente di Sony, è quella dell’arrivo dei 60fps sulla nuova console di Playstation che migliorerà di tantissimo la giocabilità del titolo, soprattutto in occasione dell’iniziativa Play At Home di questi mesi.

Vi ricordiamo infatti che entro il 31 Marzo potete procedere al download del titolo in maniera completamente gratuita, quindi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa ghiotta occasione per giocare il remake di uno dei platform/action che ha segnato la generazione PS2 e anche in parte PS3. Al momento che scriviamo questa notizia ovviamente vi consigliamo vivamente di rigiocarlo anche per non rimanere indietro con la narrazione, dato che Rift Apart prenderà sicuramente il via dagli avvenimenti accaduti negli ultimi capitoli.

Quale migliore occasione se non questa di rigiocare l’intera saga quindi? Inoltre alcuni fan sotto al post di twitter stanno letteralmente scrivendo messaggi di ringraziamento alla software house perché sembra davvero avere una linea produttiva imbattibile. Anche in tempo di pandemia non è semplice riuscire a lavorare in home working, soprattutto ad un videogioco. Eppure sembra che i lavori su Ratchet & Clank non abbiano tardato e anzi le novità non sono ancora finite.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021

A questo punto non ci resta che attendere questo nuovo aggiornamento e goderci il titolo con dei lussuriosi 60fps e magari ingannare l’attesa per la prossima esclusiva PS5 targata Insomniac Games. Infine vi ricordiamo di seguire il nostro podcast, nell’ultima puntata abbiamo parlato di Final Fantasy. Una delle saghe che più ha segnato l’industria dei videogiochi.