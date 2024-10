Rayman tornerà, sviluppato dal team di Prince of Persia! Siete felici?

Un gruppo di sviluppatori del recente gioco Prince of Persia: The Lost Crown (acquistabile su Amazon) è stato riassegnato a nuovi progetti da Ubisoft, tra cui un remake di Rayman. La notizia arriva dopo le voci sulla chiusura del team originale e il rifiuto di un sequel.

Secondo fonti interne citate da Insider Gaming, alcuni ex membri del team di Prince of Persia stanno ora lavorando a un remake non ancora annunciato di Rayman, con il nome in codice "Project Steambot". Lo sviluppo sarebbe affidato principalmente allo studio Ubisoft Milan, che ha contribuito a oltre 20 giochi della compagnia negli ultimi vent'anni.

Il creatore originale di Rayman, Michel Ancel, sarebbe coinvolto come consulente nel progetto. Tuttavia, la sua presenza ha sollevato preoccupazioni tra alcuni sviluppatori, a causa delle accuse di "leadership tossica" emerse nel 2020 contro di lui (e che lo ha portato a lasciare il mondo dello sviluppo).

Circa una dozzina di sviluppatori del team di Prince of Persia sono passati al remake di Rayman.

Altri ex membri del team sciolto sarebbero stati riassegnati allo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 e del prossimo capitolo di Ghost Recon. La decisione di Ubisoft di chiudere il team originale e rifiutare un sequel di Prince of Persia: The Lost Crown sarebbe arrivata poche settimane dopo il lancio del gioco.

Il remake di Rayman segnerebbe il ritorno di una delle serie più iconiche di Ubisoft, assente dalle scene da diversi anni. Resta da vedere se e quando il progetto verrà ufficialmente annunciato dalla compagnia francese.