Red Dead Redemption: la collection spunta su Amazon

Il prossimo The Game Awards Show è praticamente dietro l’angolo. Come ogni singolo anno l’evento organizzato da Geoff Keighley si prospetta un palcoscenico non indifferente per l’industria. Infatti questa festa di fine anno non serve soltanto ad elogiare le opere più meritevoli, ma serve anche a dare spazio a qualche succosa ed interessante sorpresa. Già da giorni sono partiti in rete interessanti rumor riguardanti i probabili annunci previsti per il TGA. Tra tutti però uno dei più “concreti” riguarderebbe l’imminente uscita di Red Dead Redemption Remastered.

A quanto sembra l’open world western si prepara davvero a tornare sui nostri sistemi videoludici. A “confermare” questa probabilità ci si mette (senza farlo apposta) il noto retailer Amazon, che qualche minuto fa ha svelato l’esistenza di Red Dead Redemption: The Outlaws Collection. Questo particolare bundle comprende la versione remastered del primissimo Red Dead Redemption ed una versione potenziata di RDR2.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1330162628300333061?s=09

L’Outlaws Collection arriverà sia su PS4 ed Xbox One ma anche sulle nuove console di casa Microsoft e Sony. Non sappiamo però se la versione Remastered del primissimo capitolo comprenderà anche la famosa espansione Undead Nightmare, così come non sappiamo alcun dettaglio riguardante la versione Enhanced di Red Dead Redemption 2. Stando sempre a quanto riportato da Amazon questo particolare bundle sarà in vendita al prezzo di 69.99$ (traducibili potenzialmente in 69.99€).

Nella pagina dedicata al gioco non viene specificata alcuna data d’uscita ufficiale se non un generico 31 Dicembre 2021. L’unica certezza è che l’originale Red Dead Redemption sta per tornare davvero. Ci tocca soltanto aspettare la conferma ufficiale da parte di Rockstar (che a questo punto è soltanto una questione di giorni). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizie e se siete contenti del ritorno di John Marston. Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!