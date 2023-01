Probabilmente era l’annuncio più citofonato della storia, ma alla fine è arrivato: durante il Developer Direct di Xbox è stata svelata la finestra di lancio di Redfall, il nuovo progetto di Arkane, sviluppatori delle serie di Prey e Dishonored. L’annuncio è arrivato proprio nel corso dello show che si è svolto questa testa, con tanto di dieci minuti di gameplay inediti.

Partiamo, ovviamente, dalla novità più importante, ovvero la release date. Redfall sarà disponibile a partire dal… per Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC, via il client di Xbox e Steam. Come da tradizione per ogni esclusiva di Microsoft, il gioco sarà incluso sul Game Pass, sia per le console che per PC. Colpo di scena: l’arrivo del gioco è fissato anche su Epic Games Store e non solo su Steam, come precedentemente annunciato.

Oltre alla data di uscita, Redfall è stato il vero e proprio protagonista di questo show. Con una lunga presentazione da parte di Arkane Studios, infatti, del gioco sappiamo oramai tutto. Nel filmato, che potete trovare poco più in basso, sono state infatti mostrate tutte le attività secondarie e gli obiettivi, le varie abilità dei personaggi e l’intera esecuzione di una missione. L’aspetto più interessante? Sicuramente l’albero delle abilità del proprio protagonista, che potrà essere personalizzato in lungo e in largo. In gran forma anche la quantità di armi disponibili, che renderanno davvero unica l’esperienza di gioco.

Per ora è tutto. Non ci resta che salutarvi, ricordandovi che la data di uscita è fissata per 2 maggio 2023 in esclusiva su Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam ed Epic Games Store), con l’arrivo del gioco al day one su Game Pass per PC e console. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.