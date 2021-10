Resident Evil 3 in Unreal Engine 5 è il remake che sognavamo

Il remake di Resident Evil 3 Nemesis, rilasciato ormai più di un anno fa, ha riscosso un discreto successo, nonostante varie complicanze che, a detta dei veterani della saga, hanno “rovinato” l’esperienza di gioco. A detta della community, infatti, al titolo revisionato mancavano determinate funzionalità che rendevano il capitolo originale ciò che era, andando a definirlo troppo diverso dall’opera rilasciata nel 1999.

A tal proposito, alcuni fan hanno deciso di mettersi in azione per realizzare il remake che la community “si meritava”. È in lavoro, infatti, una versione fanmade di Resident Evil 3, con l’obiettivo di ricreare il gioco partendo dal capitolo più recente, andando a renderlo più completo e fedele a quello originale. Tutto ciò verrà fatto avvalendosi di Unreal Engine 5, per cui non possiamo che avere grandi aspettative da questa nuova rivisitazione del capitolo.

Tra gli elementi che i fan hanno in mente di riportare all’interno di Resident Evil 3, non presenti nel remake ufficiale, ci sono le inquadrature fisse, proprio come in tutti i capitoli iniziali della saga, per riportare esattamente a quella sensazione che riuscivano a trasmettere i giochi originali. Non mancano, poi, i controlli tank, iconici dei videogiochi di vecchia data dei quali i fan hanno sentito la mancanza nel remake di Capcom, in quanto erano ormai elementi caratteristici dei primi titoli della serie.

Al momento non si hanno ancora informazioni circa il rilascio di questa versione fanmade del gioco, e l’opera attualmente non ha una fase di testing disponibile al pubblico, per cui non possiamo far altro che attendere ulteriori notizie da parte dei fan che ci stanno lavorando. C’è anche da capire, poi, se hanno intenzione di implementare anche alcune delle località che non sono state incluse nel remake originale, ma questo ce lo dirà soltanto il tempo.