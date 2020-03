Resident Evil 3 Remake si confronta in video con il titolo originale

Manca oramai veramente poco al lancio ufficiale di Resident Evil 3 Remake, con l’attesissima opera di Capcom che è attualmente attesa da stuoli di videogiocatori dopo l’ottimo lavoro svolto dalla celebre software house con il remake del secondo capitolo della saga.

Proprio per aiutarci ad ingannare l’attesa e a farci nuovamente tastare con mano i numerosi miglioramenti di questo impressionante remake, il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha recentemente rilasciato un ricco e corposo video confronto tra il titolo originale e Resident Evil 3 Remake. Potete gustarvi il filmato in questione comodamente qui sotto.

Come avete avuto modo di osservare sembra trattarsi di un lavoro decisamente certosino, in grado di riproporre all’ennesima potenza l’esperienza originariamente uscita nel lontanissimo 1999 su PlayStation 1, il tutto senza perdere assolutamente nulla sul piano del fascino. In questi ricchi 16 minuti è infatti possibile osservare nel dettaglio numerosi aspetti dell’opera e, soprattutto, i vari miglioramenti che apporterà alla comunque valida formula di gioco originale Resident Evil 3 Remake. Non far scendere una lacrimuccia è, in questi casi, particolarmente impossibile.

Resident Evil 3 Remake sbarcherà su PC, Xbox One e, ovviamente, PlayStation 4 tra poco meno di un mese, ossia il prossimo 3 aprile 2020. Ricordiamo inoltre che all’interno del titolo sarà presente anche l’inedita esperienza multiplayer asincrona Resident Evil Resistance, dove un gruppo di sopravvissuti sarà chiamato a scappare dalle macchinazioni di un Mastermind che li osserva attraverso diverse telecamere. A render ancor più allettante il tutto è inoltre il fatto che i Mastermind saranno interpretati da alcuni dei nemici più rappresentativi della celebre saga come Alex Wesker, Annette Birkin, Ozwell E. Spencer e Daniel Fabron.

Che ne pensate di questa notizia e di questo video comparativa, secondo voi Resident Evil 3 Remake riuscirà a raggiungere il livello qualitativo del titolo originale?