Resident Evil 3 Remake: data di uscita della demo svelata da un leak?

Stando a dei rumors presenti ultimamente nel web, sembra che la demo di Resident Evil 3 Remake stia arrivando prima di quanto ci aspettassimo: similmente a quanto già fatto in precedenza col remake di Resident Evil 2, Capcom ha dichiarato di voler offrire un piccolo assaggio del titolo tramite una demo pre-lancio. Da quel punto, la casa sviluppatrice non ha più rivelato notizie in merito. L’utente Twitter AestheticGamer1, che ha un passato certificato come leaker di informazioni di giochi horror, ha dichiarato che la demo giocabile di Resident Evil 3 sarà disponibile questo venerdì 20 marzo.

La notizia sembrerebbe avere un certo senso, dato che mancano poco meno di tre settimane dall’uscita del gioco, e, ancor più importante, c’è da considerare il fatto che Capcom potrebbe attuare la stessa strategia di lancio dello scorso anno, rilasciando la demo di Resident Evil 2 a due settimane dall’uscita effettiva del titolo. Se tutto ciò è indicativo, potrebbe significare anche che la demo di Resident Evil 3 Remake sarà disponibile per un tempo limitato, magari solo per venerdì stesso. Inoltre, il gioco uscirà il 3 aprile, che è di venerdì, per cui le notizie a nostra disposizione combacerebbero: un lancio di venerdì significherebbe che al più presto avremo ulteriori notizie ufficiali sulla demo.

Resident Evil 3 Remake si è già mostrato al pubblico tramite diversi gameplay, che ci hanno fatto apprezzare la bontà del lavoro svolto da Capcom per aggiornare il gioco agli standard qualitativi odierni (il titolo originale è datato all’ormai lontano 1999), con una grafica rinnovata tramite il motore grafico RE Engine, lo stesso utilizzato per il precedente remake, e, similmente a quanto fatto con il captiolo precedente, anche la storia subirà delle variazioni. Oltretutto, Capcom ha ritrattato la notizia comparsa in rete secondo cui l’iconico Nemesis darebbe la caccia al giocatore anche nelle safe room: ne parliamo più approfonditamente in questo articolo.

Ricordiamo, tuttavia, di prendere quanto affermato in precedenza con le pinze: si tratta di semplici rumors e non abbiamo ancora la certezza di tali informazioni, ci sarà pertanto da aspettare notizie veritiere da parte degli sviluppatori.