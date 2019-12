Resident Evil 3 Remake, ecco chi è la modella che ha “prestato” il volto a Jill

La modella russa Sasha Zotova è il volto di Jill Valentine in Resident Evil 3 Remake. È stata la stessa professionista ad annunciarlo sul proprio account Instagram personale con un messaggio rivolto ai fan. Fin dai primi video e dalle prime immagini del gioco era apparsa una certa somiglianza con Milla Jovovich attrice protagonista, e per alcuni film anche produttrice, della saga cinematografica ispirata all’universo del gioco Capcom. In effetti la stessa modella sembra avere in comune con l’attrice alcuni lineamenti oltre al paese d’origine.

“Cari amici sono felice di annunciare di essere stata scelta come il prototipo di Jill Valentine in Resident Evil 3 Remake”, si apre così il messaggio su Instagram della modella. Il post presegue: “E’ un grande onore per me lavorare insieme a Capcom e dare il volto a questo personaggio iconico della serie e entrare a far parte della famiglia di RE. Grazie ai fan di Jill Valentine per il vostro affetto e per la vostra educazione”. In un giorno il post ha ricevuto oltre 450 commenti e quasi 3 mila Mi Piace.

Image Credit: Art Factory Management

Per Resident Evil 3 Remake Capcom ha fatto delle scelte diverse rispetto all’originale anche in fatto di abbigliamento per la protagonista. Il design è stato infatti rivisto per renderlo sia più adeguato ai tempi e alle nuove sensibilità in termini di rappresentazione dei personaggi femminili, sia per renderlo più credibile in un contesto realistico come quello imposto dal nuovo stile grafico. Jill per questo ora si avvicina di più alla tendenza generale, in termini di design, vista recentemente nei videogiochi e inaugurata in qualche modo con il redesign di Lara Croft nel reboot della saga di Tomb Raider.

Per i nostalgici del vecchio design di Jill, in ogni caso, sarà possibile ottenere con il preordine del gioco anche l’abbigliamento classico più in linea con l’originale Resident Evil 3 Nemesis. Una versione alternativa è disponibile anche per il coprotagonista Carlos Oliveira, il cui design ha visto delle modifiche sensibilmente più incisive rispetto a quello di Jill. Resident Evil 3 Remake arriverà il 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.