Uno dei boss più temibili di Resident Evil 4 Remake è sicuramente Ramon Salazar. Nonostante il suo aspetto minuto e apparentemente inoffensivo, si tratta di un personaggio che potrebbe darvi non poco filo da torcere, soprattutto a causa dei suoi attacchi a base di acido che, ai livelli di difficoltà più elevati, causeranno danni considerevoli alla vostra barra della salute. Tuttavia, nonostante questa piccola e doverosa premessa, sappiamo bene che nessun avversario rappresenti realmente un ostacolo insormontabile, a patto di essere in possesso del giusto equipaggiamento, si intende. Ed è proprio di questo che andremo a parlarvi in questa nostra guida.

Come avrete avuto modo di capire dal titolo dell’articolo, è possibile sconfiggere Ramon Salazar di Resident Evil 4 Remake utilizzando un particolare tipo di oggetto: l’uovo d’oro. Nell’intera avventura potrete trovarne ben due: il primo sarà segnalato nella mappa di gioco come tesoro, e sarà collocato nella zona più ad est del lago, raggiungibile solo nel momento in cui sbloccherete la possibilità di usare la barca; il secondo, invece, sarà posizionato all’interno di un cassetto, non molto distante dalla stanza in cui troverete il ritratto del boss 4

Queste uova potrebbero sembrare delle semplici versioni alternative delle uova in cui potrete imbattervi normalmente nel corso del gioco ma, in realtà, hanno un triplice utilizzo. L’uovo d’oro potrà essere mangiato (cosa che vi sconsigliamo), ripristinando una parte della vostra salute; potrete decidere di venderlo al mercante, ottenendo degli oggetti utili per i potenziamenti; in ultima analisi, potrete decidere di scagliare questo particolare tipo di uovo contro i vostri nemici.

Ma quanti danni può causare l’uovo d’oro? Nonostante le apparenze possano ingannare, qualora questo piccolo ovetto dorato dovesse colpire il bersaglio, sottrarrà circa il 70% della barra della salute a praticamente qualsiasi nemico. Proprio sulla base di quanto ora detto, scagliate due uova d’oro contro Ramon Salazar e la vittoria sarà vostra in men che non si dica.

