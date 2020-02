Resident Evil 8 uscirà nel 2022 e sarà un fantasy horror secondo i rumor

Quando si parla di leak o rumors abbiamo a che fare con notizie false e vere che si alternano in un susseguirsi che è diventato quasi un gioco per gli appassionati. Resident Evil 8 non fa eccezione ed anche se è un titolo senza una vera certezza di un suo sviluppo, in queste ultime settimane sono trapelati informazioni di ogni genere. Diversi giorni fa vi avevamo accennato un rumor riguardante la presenza di Ethan e Chris e di lupi mannari come nuovi nemici, ma a quanto pare in queste ultime ore sono emerse nuove informazioni.

Il canale YouTube tedesco di GAMEZ.de ha condiviso diverse notizie riguardanti questo ottavo capitolo. Partiamo ovviamente con il dire di prendere con le dovute pinze queste dichiarazioni, in quanto potrebbero essere non veritiere, del resto sappiamo tutti come è andata a finire con Resident Evil 4, un capitolo dalla produzione decisamente burrascosa che ha portato alla nascita di uno dei brand action più amati dal pubblico (Devil May Cry) ed ha lasciato alle sue spalle un’idea mai utilizzata, il fantomatico 3.5. Secondo le ultime voci, quindi, il titolo dovrebbe uscire non prima del 2022 e porterebbe avanti le idee di una ambientazione fantasy horror già rivelata in precedenza. Purtroppo non è ancora chiaro se il titolo si chiamerà effettivamente Resident Evil 8 oppure avrà un nome “non numerato“. Il gioco si svolgerebbe in un villaggio innevato situato nell’Europa Orientale ed inoltre avrebbe un’ambientazione più “medievaleggiante” con streghe ed addirittura Zombie cavalieri.

Sicuramente quando si parla di rumor di questo tipo la fantasia va oltre ogni possibile aspettativa, ma a quanto pare a molti piace giocare con questo Resident Evil 8. Non vi neghiamo infatti che l’idea in sé non sarebbe poi così tanto male, con lupi zombificati e qualche particolare nemico contestualizzato in questo setting decisamente più “fantasy“. Nel settimo capitolo dopotutto si era vista la volontà di inserire qualcosa di più sovrannaturale ma rimanendo ancorato ai vecchi fasti, operazione che speriamo venga attuata anche per l’eventuale ottavo capitolo.

Cosa pensate di questo incremento action based vociferato in questo sequel? Siete convinti di questa scelta un po' fantasy?