Resident Evil: gioco in realtà aumentata anticipa remake di Code Veronica?

Manca poco più di una settimana dal lancio di Resident Evil Village, e sembra che Capcom abbia ancora in serbo diverse soprese per gli appassionati della storica saga survival horror. Giusto qualche ora fa abbiamo compreso del posticipo della modalità multigiocatore online Re:Verse, e da qualche istante in rete è apparso uno strano gioco in realtà aumentata che sta facendo discutere e speculare moltissimi appassionati.

Il tutto è partito qualche ora fa tramite il Reddit ufficiale di Resident Evil, dove è stato pubblicato un gioco in realtà aumentata alquanto misterioso. Il tutto sta facendo girare in rete uno strano filmato molto criptico, con gli appassionati della serie horror che da ore stanno cercando di estrapolare più indizi possibili per capire a cosa si stia riferendo il tutto. Alcuni credono che sia un modo per pubblicizzare l’imminente Village, ma molti altri ci stanno vedendo una sorta di anticipazione per un possibile remake di Code Veronica.

Ad aggiungersi alle speculazioni è arrivato anche Dusk Golem, il noto insider da sempre molto vicino alla saga di Resident Evil che, con una tripletta di post sul proprio Twitter ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo in queste ore online. Dusk Golem è del partito che questo misterioso gioco in realtà aumentata si riferisca proprio ad un gioco ancora sconosciuto e che potrebbe venire annunciato nei prossimi mesi.

(3/3) related, but it could just as easily be related to Resident Evil Outrage as that's likely getting announced a bit after Village, & I recall Revelations 2 did some similarly tricky ARG-ish marketing before its announcement.

To be seen! I'll be joining in on this ARG myself.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 27, 2021