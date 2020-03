Resident Evil Resistance: link per il download dell’open beta, ecco data e ora

Il 3 aprile sarà finalmente disponibile Resident Evil 3 Remake (almeno in formato digitale, visto che Amazon e GameStop hanno cambiato la data di uscita). L’attesa non è quindi molto lunga, ma nel frattempo possiamo comunque goderci un pezzo del gioco. Prima di tutto, come vi abbiamo segnalato, è disponibile la Demo su PlayStation 4 e Xbox One (e presto su PC); inoltre, anche la open beta di Resident Evil Resistance è ora disponibile al download in versione PS4.

Resident Evil Resistance è la modalità online inclusa all’interno di Resident Evil 3 Remake. Oltre alla campagna single player, infatti, avremo accesso anche a un multigiocatore 4 vs 1: quattro giocatori devono cooperare per uscire vivi da un labirinto ricolmo di trappole e zombi posizionati da un quindi giocatore umano, il Mastermind della situazione. Quest’ultimo può anche usare un potere speciale per entrare in gioco nei panni di un mostro classico della saga molto potente.

L’Open Beta di Resident Evil Resistance è disponibile al download sul PS Store, ma non è ancora possibile giocarci; ecco data e ora italiani:

27/3/2020 08:00 (inizio) – 3/4/2020 08:00 (fine)

L’open beta sarà perfetta per mettere alla prova il gioco e dare il giusto feedback a Capcom. La società sfrutterà di certo questo breve periodo di prova per definire gli ultimi dettagli con un carico sui server superiore rispetto alle closed beta. Diteci, proverete Resident Evil Resistance? Oppure ora come ora siete solo interessati alla modalità single player?