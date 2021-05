Resident Evil Village batte il Nemesis: il nuovo capitolo è un successo

Resident Evil Village ha fatto il suo debutto su console old e next-gen lo scorso 7 maggio 2021. Il sequel diretto del settimo capitolo della saga horror di Capcom, ha offerto ai giocatori un’avventura indimenticabile tra i mostri ispirati al folklore rumeno. Proprio la nuova diversità di creature all’interno di Village, ha smosso nei fan una curiosità senza pari. Ad oggi, come ripotato dalla stessa Capcom, il gioco ha distribuito in tutto il mondo più di quattro milioni di copie; un numero davvero enorme, raggiunto in poco più di tre settimane dal lancio!

Di fatto, la nuova avventura di Ethan nell’Europa orientale avrebbe superato, di gran lunga, le cifre raggiunte dal remake di Resident Evil 3. Quest’ultimo, fino a gennaio 2021, ha infatti distribuito 3,6 milioni di copie distribuite a partire dal lancio (avvenuto il 3 aprile 2020). Ma non è finita qui: il nuovo gioco della serie, sembrerebbe destinato anche a superare le vendite di Resident Evil 2 Remake. Il rifacimento, infatti, ha finora distribuito 8,1 milioni di copie a partire da gennaio 2019, come riportato da Capcom stessa nella sua lista dei Platinum Titles.

Però, il remake del secondo capitolo, ha raggiunto le 4,2 milioni di copie soltanto a due mesi di distanza dal lancio. Se il ritmo delle vendite di Resident Evil Village non dovesse subito rallentare, l’ottavo capitolo potrebbe superarlo senza troppi problemi. Lady Dimitrescu ha battuto il Nemesis: riuscirà ad abbattere anche il temibile Mr. X? Come sempre vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti.

Vi riportiamo, di seguito, la descrizione del titolo: “Vivi un’esperienza survival horror senza precedenti nell’ottavo capitolo della serie principale di Resident Evil. Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato Resident Evil 7 Biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, la tragedia li investe nuovamente“.