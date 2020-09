Resident Evil Village: versioni PS4 e Xbox One a rischio, i dettagli

In questi giorni è in corso la prima edizione digitale del Tokyo Game Show, e Capcom non ha voluto mancare ad uno degli appuntamenti videoludici più importanti e attesi in terra nipponica. Nel panel organizzato dalla compagnia di Osaka, c’è stato ampio spazio per parlare dei prossimi progetti in uscita tra i quali si è parlato di Monser Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 e ovviamente del nuovo Resident Evil Village.

Proprio quest’ultimo titolo ha aperto il panel di Capcom a questo Tokyo Game Show, mostrandoci sia spezzoni di gioco già visti nei pprecedenti trailer che un’intervista inedita ai produttori del prossimo capitolo principale della serie survival horror. Tra molte delle conferme già discusse dai fan fin dal primo annuncio, come per esempio l’importante ruolo che avranno Ethan, Mia e Chris Redfield all’interno del gioco, viene infine chiarita anche una questione che non era ancora mai stata sfiorata ufficialmente da Capcom; l’arrivo di Resident Evil Village anche sulle console di attuale generazione.

Come stato specificato all’inetrno del panel di questo pomeriggio, Capcom sta cercando far uscire Resident Evil 8 Village anche su PlayStation 4 e Xbox One, ma questa non sarà la priorità del team di sviluppo. Infatti, i produttori presenti nel panel ha fin da subito chiarito di non dare per scontato che il nuovo titolo della saga avrà anche una versione per le console di attuale generazione, ma ci proveranno fino alla fine.

Finalmente Capcom tocca una questione che i fan hanno speculato fin dai tempi dell’annuncio, ma che fino ad oggi non aveva ancora trovato conferme o smentite da parte del team di sviluppo. Cosa ne pensate della possibilità di vedere Resident Evil 8 Village anche su PS4 e Xbox One? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.