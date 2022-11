Lo scorso giugno, Sony e Capcom annunciarono l’arrivo di Resident Evil Village VR. L’ultima iterazione della serie riceverà una versione per la realtà virtuale, destinata esclusivamente all’ultimo visore del colosso nipponico, ovvero PS VR2, o almeno questi sembravano i piani originali del team di sviluppo. Ora, grazie all’attività di un dataminer, il gioco potrebbe perdere il suo status di esclusività.

Come riportato su Reddit, infatti, nella versione PC di Resident Evil Village sono stati trovati dei riferimenti ai device per la realtà virtuale su PC, più precisamente per Oculus e OpenVR. Questi riferimenti sono chiamati “OculusTouch”, “OculusVR” e “OculusRemote”. Presente anche una stringa di testo chiamata “autoLaunchSteamVROnButtonPress”. A dar man forte all’idea che il gioco abbraccerà la realtà virtuale anche su PC ci pensa poi uno dei tag aggiunti alla pagina Steam del gioco, ovvero quello relativo alla VR.

Ora, come ben sappiamo, difficilmente un gioco per la realtà virtuale sviluppato da terze parti resta confinato a un singolo visore, soprattutto nel caso di software house e publisher come Capcom. L’arrivo di Resident Evil Village VR su ulteriori device (e più precisamente su PC) potrebbe dunque apparire scontato, e questo datamining punterebbe proprio all’ovvio, esattamente come avvenuto con il settimo capitolo, che prima ha debuttato su PS VR e successivamente anche su Steam.

Chiaramente, come di consueto in questi casi, sarà necessario attendere ulteriori notizie in merito. Se davvero il gioco è previsto anche su altri visori, il tutto sarà annunciato sicuramente verso la fine del 2023, soprattutto considerando che la data di uscita di PS VR2 è fissata per febbraio del prossimo anno. Ci sono ancora dei dubbi da fugare e sarà dunque necessario armarsi di pazienza prima di scoprire cosa succederà a Resident Evil Village VR. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.