Returnal: un recente exploit permette di salvare durante la partita

Sin dal suo rilascio, avvenuto nella prima metà di quest’anno, Returnal ha attirato un’enorme fetta di utenti grazie al suo gameplay e alla sua storia intrigante. Si tratta di un titolo di genere horror psicologico, che include però anche elementi roguelike: morire durante la propria partita, infatti, equivale a riniziarla dal punto iniziale, andando così a perdere quasi tutti i progressi fatti fino a quel punto. Pare, però, che dei giocatori abbiano trovato una soluzione temporanea a ciò.

È stato scoperto soltanto di recente un exploit che riguarda la nuova funzione Sospendi Ciclo: si tratta di un salvataggio vero e proprio il quale, dopo averlo effettuato, ci permetterà addirittura di spegnere la nostra PlayStation 5 senza alcun problema, e quando andremo a riaprire il gioco, questo ci riporterà al punto in cui abbiamo interrotto la nostra run. Morire dopo aver superato il punto di salvataggio, però, equivale a tornare a punto a capo, il che non lo rende un checkpoint vero e proprio.

Ebbene, grazie all’exploit che è venuto a galla ultimamente, è possibile rendere questo punto di salvataggio un vero e proprio punto di recupero. Tutto ciò che bisogna fare è salvare la propria partita e caricare il file appena creato all’interno del proprio cloud di PlayStation. Quest’ultimo non potrà essere cancellato, per cui basterà recuperare il salvataggio ogniqualvolta si muore, così da non dover riniziare la partita da zero.

Questo exploit verrà sicuramente risolto non appena possibile, per cui se volete usufruirne fareste meglio a farlo il prima possibile. Un elemento del genere può tornare sicuramente utile per chi sta cercando di platinare l’opera, ma anche per chi vuole godersi il titolo senza dare di matto a ciascuna morte, per cui la scelta sta a voi. A tal proposito, se avete bisogno di indicazioni particolari per progredire nel gioco, vi consigliamo di consultare la nostra guida completa.