Roblox batte ogni record, ora ha miliardi di iscritti

Ancora una volta, Roblox torna a far parlare di sé, dopo le valanghe di giochi ispirati agli episodi di Squid Game. Il titolo diventa ora protagonista di un nuovo, incredibile record: lo sviluppatore ha rivelato che Roblox ha raggiunto ben 3 miliardi di account registrati. Ad annunciare l’incredibile traguardo è stato il profilo Twitter Bloxy News, che da ormai molto tempo riporta le ultime novità riguardante il mondo di Roblox.

Si tratta di un traguardo incredibile, che evidenzia quante persone abbiano più di un account. Proprio per questo motivo, e perché l’iscrizione è completamente gratuita, non possiamo considerare questo dato come una conferma che ci sono 3 miliardi di utenti. Tuttavia, ciò non cambia che l’apprezzamento e il relativo successo di Roblox continuano ad aumentare, nonostante i tanti anni sulle spalle.

Sempre più persone si avvicinano all’opera free-to-play e i numeri continuano a salire, motivo per cui la software house sta avendo un occhio di riguardo particolare per salvaguardare la sicurezza di tutti gli utenti. Proprio negli ultimi giorni, infatti, la compagnia ha fatto sapere di aver deciso di vietare incontri a sfondo romantico e i baci tra i giocatori per tutelare soprattutto i giocatori più giovani ed evitare molestie da parte di altri.

JUST IN: @Roblox has surpassed 3 billion accounts created on the platform. pic.twitter.com/P6XUI9jiBm — Bloxy News (@Bloxy_News) October 22, 2021

Tuttavia, rimangono ancora dubbi da parte di alcuni che, come vi abbiamo parlato alcuni fa, sostengono che Roblox stia sfruttando attivamente il lavoro minorile. Ciò che sappiamo per certo è che il titolo continua a sorprendere, con numeri che aumentano giorno dopo giorno e che non cesseranno di salire. Fateci sapere se anche voi siete giocatori di Roblox o se non lo avete mai considerato. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento sul fortunato titolo.