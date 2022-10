Sebbene in Italia il mito di Roblox non sia ai livelli del resto del mondo, molto spesso capita di sentire anche qui i potenti echi dei traguardi che questa esperienza videoludica riesce ad ottenere. Il sandbox online è ancora oggi uno dei titoli più popolati, e grazie alle infinite esperienze che si possono fare al suo interno c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire quasi ogni giorno. Proprio per questo dopo oltre dieci anni il gioco gratuito rimane saldamene sulla cresta dell’onda.

Sebbene si tratti di un’esperienza gratuita, Roblox (potete acquistare una gift card su Amazon) è noto per essere un progetto videoludico molto remunerativo per la propria compagnia, tanto che più volte si è parlato degli altissimi guadagni che ha fatto segnare il gioco. Questo accade grazie a tutta una serie di microtransazioni, le quali permettono ai giocatori che popolano questi mondi virtuali di ottenere una serie di contenuti e moneta digitale da spendere all’interno dell’esperienza sandbox.

Questo successo economico non si accenna ad arrestare nemmeno dopo anni di vita del gioco, e proprio di recente è stata la Roblox Corporartion che ha reso noti gli introiti dell’ultimo periodo. La compagnia ha dichiarato di aver guadagnato una somma che sta tra i 212 milioni e i 219 milioni di Dollari solamente nel mese di settembre 2022, guadagnando una media di oltre 7 milioni di Dollari al giorno.

Numeri spaventosi che sottolineano un netto miglioramento rispetto ai guadagni fatti segnare da Roblox l’anno scorso, con l’aumento che si aggira intorno all’11% e il 15%. Il gioco continua anche a registrare numeri da record per gli utenti connessi giornalmente, con le statistiche di settembre che riportano 57,8 milioni di utenti attivi che anch’essi fanno segnare un aumento del 23% anno su anno, insieme a un aumento del 16% del coinvolgimento di questi giocatori nelle varie attività che sono presenti all’interno dell’esperienza sandbox.