Rome Total War Remastered: mostrate le differenze col gioco originale

Annunciato in sordina pochi giorni fa (ne abbiamo parlato in questa news), Rome Total War Remastered, rimasterizzazione di uno dei primi capitoli della saga strategica sviluppata da The Creative Assembly. Si tratta di un netto miglioramento della versione originale, uscita nel lontano 2004, che aggiungerà parecchi dettagli grafici, ma anche contenutistici. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed analizziamo assieme cosa questa remastered (sviluppata da Feral Interactive) offrirà all’utenza amante della saga e del genere!

Il canale YouTube ufficiale del franchise, ha pubblicato un video confronto fianco a fianco tra l’originale e la rimasterizzazione. Ci sono decisamente differenze piuttosto rimarcate, come il supporto ai monitor 4K e widescreen/ultra-widescreen, e l’aggiunta di nuove unità e mappe inedite, oltre a un miglioramento della gestione tattica di quest’ultime (totalmente riviste rispetto alla versione 2004). Nel video sottostante, potrete notare l’aggiunta di diversi effetti ambientali (foschia, polvere, edifici e oggetti rimodellati) ed, inoltre, l’introduzione di texture ad alta risoluzione applicate sia all’ambiente che alle truppe.

Da un punto di vista contenutistico, invece, sono state introdotte sedici nuove fazioni (precedentemente bloccate) per un totale di 38 fazioni giocabili, una nuova tipologia d’agente e una funzione inedita che permetterà ai giocatori di inviare commercianti in tutto il mondo di gioco. Rome Total War Remastered, includerà il gioco base e il DLC “Alexander and Barbarian Invasion”. In uscita il 29 aprile 2021, potrà essere acquistato con uno sconto del 50% dai possessori del titolo originale, mentre gli altri utenti potranno acquistarlo al prezzo di listino (corrispondente a 29,99€).

Vi riportiamo di seguito la descrizione delle nuove funzionalità, dalla pagina ufficiale Steam del gioco: “[…] La visuale di gioco è stata potenziata, con la rotazione della mappa e uno zoom maggiore nella modalità Campagna. Per le meccaniche di gioco, come diplomazia e sicurezza, sono state aggiunte mappe termiche e nuove icone in sovrimpressione. Nella schermata Battaglia, la nuova mappa delle tattiche, le finestre di visualizzazione delle unità e gli indicatori di gittata ti permettono un maggiore controllo di tutti i campi di battaglia di Roma“. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division!