Saints Row PS5 a un prezzo PICCOLISSIMO! Lo paghi solo 19€

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che la day one edition per PS5 di Saints Row è disponibile a soli 19,97€, per un ribasso incredibile rispetto al prezzo consigliato di 69,99€!

Saints Row, chi dovrebbe acquistarlo?

Il reboot di una delle serie più popolari di sempre, nata sulla scia del successo del celebre GTA, Saints Row ritorna in una veste nuova e in parte inedita, allontanandosi notevolmente dal tono sconclusionato e decisamente sopra le righe che lo aveva caratterizzato nelle sue ultime iterazioni. Tuttavia, mantiene intatto il proprio stile coatto e spesso irriverente. La mappa di questo nuovo Saints Row è divisa in ben nove distretti, la più vasta mai vista nella serie. Questo consente ai giocatori di interagire con una moltitudine di location e situazioni diverse, il tutto guidato da una trama caratterizzata dalla spettacolarità e dall'azione.

In termini semplici, si tratta di un titolo open-world molto simile a GTA per quanto riguarda l'imprinting e lo sviluppo, rappresentando, dunque, un titolo imperdibile se siete fan della serie Rockstar Games o se, semplicemente, avete apprezzato gli altri capitoli della saga. Il suo spirito è equamente diviso tra la narrazione e la pura divagazione, permettendo ai giocatori di esplorare liberamente la vasta mappa di gioco alla ricerca di segreti, missioni secondarie o semplice divertimento, spesso distruttivo.

In sostanza, si tratta di un titolo che promette divertimento, azione, frenesia e brutalità e che, grazie ad Amazon, può essere vostro immediatamente a un prezzo a dir poco stracciato. Vi consigliamo, dunque, di acquistarlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero andare esaurite in men che non si dica.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

