Saldi estivi CDKeys 2024: offerte imperdibili su giochi AAA!

Sconti eccezionali vi attendono nei saldi estivi di CDKeys! Gamer appassionati, preparatevi a espandere la vostra libreria videoludica con promozioni straordinarie su titoli di grande successo come Manor Lords, Elden Ring e Hogwarts Legacy. L'evento inizia oggi, 19 luglio 2024, e si conclude il 23 luglio 2024 alle 9:00. Non lasciatevi sfuggire questa chance unica di aggiudicarvi alcuni dei migliori videogiochi a prezzi scontati!

Vdei le offerte su CDKeys

Promozioni estive CDKeys: perché non dovreste lasciarvele scappare?

Tra le offerte più allettanti, spiccano Star Wars Jedi Survivor a un prezzo stracciato di 21,99€, con un ribasso del 69% rispetto al costo consigliato di 71,39€. Un'altra occasione da cogliere al volo è Persona 3 Reload, proposto a soli 40,49€, beneficiando di uno sconto del 43% sul prezzo di listino di 71,30€.

Star Wars Jedi Survivor (qui trovate la nostra recensione completa) si distingue come uno dei giochi più acclamati degli ultimi tempi. Questa avventura action vi catapulta nei panni di un cavaliere Jedi costretto a sopravvivere in un universo ostile, affrontando forze malvagie e risolvendo enigmi complessi. Il gioco offre una narrativa coinvolgente, una grafica mozzafiato e un sistema di combattimento dinamico che vi terrà incollati allo schermo.

Un'altra gemma da non perdere è Persona 3 Reload, un remake del celebre JRPG che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo. Questo titolo vi immergerà in una storia avvincente e profonda, popolata da personaggi indimenticabili e caratterizzata da un sofisticato sistema di combattimento a turni. Persona 3 Reload non solo migliora la grafica e le meccaniche dell'originale, ma arricchisce l'esperienza con nuovi contenuti. Con uno sconto del 43% durante i saldi estivi, è il momento ideale per scoprire o riscoprire questa straordinaria avventura.

Affrettatevi, queste promozioni sono valide solo fino al 23 luglio! Visitate CDKeys e approfittate dei ribassi su una vasta gamma di giochi. Ampliate subito la vostra collezione con questi fantastici titoli per vivere nuove avventure senza svuotare il portafoglio!

