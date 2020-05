Saldi Steam estivi 2020, la data di partenza!

Abbiamo finalmente quella che sembra essere la data di inizio degli i saldi Steam estivi l’evento più atteso dai giocatori PC intenti a fare man bassa di tutti i videogiochi inseriti nella lista dei desideri – e non solo, come ben sappiamo. Il client videoludico di Valve farà partire i saldi Steam estivi il prossimo 25 giugno 2020 e durerà per ben due settimane, quindi fino al 9 luglio 2020.

La scoperta della data d’inizio è dovuta al curatore di Steam Database Pavel Djundik, che ovviamente non ha perso tempo a condividere online con la community ciò che ha scovato. Bisogna sottolineare che non è arrivata una conferma ufficiale da parte di Valve, ma solitamente ciò che proviene da Pavel è quasi certo.

Confirmed now, Jun 25 to Jul 9 — Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Non è ancora chiaro il tema dei saldi di quest’anno, così come non è ancora certo se ci saranno prodotti interessanti d’acquistare e se ci saranno promozioni aggiornate giornalmente, ma è chiaro che dovremo preparare il nostro portafogli e la nostra carta, sia mai che riusciamo a trovare qualcosa di importante da giocare.

Negli ultimi due anni gli sconti di Steam non sono stati particolarmente convenienti, forse anche a causa della concorrenza di Epic Games Store, che ha spinto l’acceleratore su contenuti esclusivi e scontistiche davvero succulente per i videogiocatori. Proprio a riguardo a questo, siamo curiosi di capire quando Epic Game Store farà i propri sconti estivi e se sarà pronta a fare la “guerra” di prezzi con Steam come l’anno precedente.

Ora vogliamo sapere da voi che cosa avete messo in lista di desideri e se c’è qualcosa di particolare che volete assolutamente recuperare o che volete rigiocare, magari un vecchio titolo o un gioco recente che avete lasciato indietro a causa del prezzo di lancio troppo esorbitante. Ovviamente vogliamo sapere anche quale percentuale di sconto vi aspettate in questi nuovi saldi e su quali giochi.